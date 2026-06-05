Мужчина удушил беременную женщину после ссоры в Москве
В Москве на Алтайской улице произошло убийство 28-летней беременной женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стала ссора. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый — знакомый погибшей — пришел к ней в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего конфликта мужчина задушил женщину.
Тело потерпевшей с признаками удушения обнаружили 4 июня в квартире жилого дома. Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности).
Ранее в Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оплате интимных видео детей. Обвиняемый переписывался с ребенком.
Читайте также: