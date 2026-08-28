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Мужчина умер сразу после свадьбы

У 27-летнего мужчины остановилось сердце сразу после свадьбы в Египте
Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

В Египте трагически оборвалась жизнь 27-летнего Кириллоса Вади в день его свадьбы. Об этом стало известно 28 августа.



Как сообщает The Daily Tribune, мужчина потерял сознание на финальной стадии праздничного мероприятия. Невеста и гости вызвали скорую, однако прибывшие медики не смогли спасти молодого человека — по предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Церемония прощания состоялась в церкви Абу-Сейфейн в населенном пункте Аль-Кошех. Проводить Вади в последний путь пришли родственники, друзья и односельчане, разделившие горе семьи.

Ранее россиянин отсудил у девушки деньги за побои на свадьбе из-за тарелки еды. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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