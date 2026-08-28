Мужчина умер сразу после свадьбы

28 августа 2026, 18:17

У 27-летнего мужчины остановилось сердце сразу после свадьбы в Египте

Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

В Египте трагически оборвалась жизнь 27-летнего Кириллоса Вади в день его свадьбы. Об этом стало известно 28 августа.