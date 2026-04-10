Во Владикавказе прогремел взрыв, пострадали несколько человек — видео
В центре Владикавказа произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает SHOT, все раненые — сотрудники магазина пиротехники, где вспыхнул пожар. Взрывная волна частично разрушила конструкции здания.
Причиной ЧП стала детонация фейерверков. Неподалёку от эпицентра находятся склады со строительными материалами.
Ранее в ночь на 4 апреля на Красносельском шоссе Санкт-Петербурга произошёл мощный взрыв в жилом доме. Инцидент случился в одной из квартир, расположенной на пятом этаже.
Читайте также: