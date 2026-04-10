Возле подъезда дома в Смоленске обнаружили труп с огнестрельными ранениями

10 апреля 2026, 12:52

В Смоленске у подъезда жилого дома нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшему было 36 лет, сообщает РЕН ТВ.





По информации СМИ, в его квартире на улице Изумрудной признаков ограбления не обнаружили. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Предположительно, им является некий 32-летний молодой человек по имени Никита.



Ранее в Томске инспекторы ДПС преследовали автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 16-летнего подростка. Внимание экипажа привлекла чрезмерная тонировка, нечитаемый номер и превышение скорости. На требование остановиться юноша не отреагировал и попытался скрыться.



Во время погони нарушитель опасно маневрировал и выезжал на встречную полосу. Для задержания задействовали дополнительные патрули. Остановить легковушку удалось только после семи прицельных выстрелов по колесам.



