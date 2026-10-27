Мужчина упал в могилу отца и не выжил
Житель бразильского города Линарес упал в могилу отца и не выжил. Об этом сообщает издание O Globo.
В день трагедии 48-летний Адилсон Марсаро приехал на мотоцикле на похороны друга. Смотрительница муниципального кладбища Сан-Жозе рассказала, что мужчина поздоровался с присутствующими и направился к захоронению отца.
Там он сел на бетонное надгробие и стал ждать начала похорон. В какой-то момент конструкция под мужчиной обрушилась, и он упал в могильную яму. Очевидцы вызвали спасателей, но те приехали слишком поздно, и пострадавший скончался. На следующий день Марсаро похоронили на том же кладбище, где с ним произошел несчастный случай.
Ранее сообщалось, что в Гватемале расследуют историю с девочкой, очнувшейся во время похорон.
Читайте также: