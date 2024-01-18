Мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в аэропорту Волгограда и избил сотрудницу правоохранительных органов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Все произошло в авиагавани 17 января. Мужчина 1967 года рождения перебрал с алкоголем перед вылетом в Москву и начал приставать к попутчикам и нецензурно выражаться. Сотрудница полиции подошла к не совсем адекватному пассажиру и попросила его успокоиться. В ответ он набросился на нее с кулаками и ударил по лицу.
У сотрудницы полиции выявили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и рану уха.
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Алина Юрчак