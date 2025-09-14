Достижения.рф

Три товарных вагона сошли с рельсов в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ЦППК (central-ppk.ru)

Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.



По данным из Telegram-канала губернатора Александра Дрозденко, движение пригородных электропоездов на участке Сиверская — Луга приостановлено. Также возможны задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

На месте работают сапёры и правоохранительные органы.

Дрозденко подчеркнул, что электрички на этом направлении отменены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание через официальные источники РЖД.

Елизавета Теодорович

