Три товарных вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, сообщает ТАСС.
По данным из Telegram-канала губернатора Александра Дрозденко, движение пригородных электропоездов на участке Сиверская — Луга приостановлено. Также возможны задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
На месте работают сапёры и правоохранительные органы.
Дрозденко подчеркнул, что электрички на этом направлении отменены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание через официальные источники РЖД.
