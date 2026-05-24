Мужчина утонул в российском озере

24 мая 2026, 16:23

Мужчина утонул в озере в Уфе

В Демском районе Уфы спасатели извлекли из воды тело 48-летнего мужчины. Инцидент произошел в районе СНТ «Демский солнечный» у Минеевского оврага. Об этом сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.





Это не единственные трагические события на воде в регионе за последнее время. Как сообщалось ранее, 23 мая в Башкирии за сутки зафиксировали два происшествия с участием несовершеннолетних. В обоих случаях дети погибли.



В селе Салихово в реке Узе утонул 15-летний подросток. Тело юноши подняли из воды сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.



Еще один случай произошел в городе Дюртюли. По предварительным данным, молодой человек ушел на рыбалку на местный водоем. На берегу спасатели обнаружили его одежду и личные вещи, однако найти самого юношу пока не удалось. Поиски продолжаются, их ведет зональный поисково-спасательный отряд.



