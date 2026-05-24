Российский подросток утонул после прыжка с пирса
В Омске нашли тело подростка, который утонул 16 мая после прыжка с пирса в Иртыш. Трагедия произошла, когда несовершеннолетний решил прыгнуть в воду в месте, не предназначенном для купания.
Спустя более недели поисков, 24 мая около 10:00, труп обнаружили волонтёры. Информацию об этом в пресс-службе региональной полиции подтвердили изданию «Аргументы и факты».
Ещё один несчастный случай на воде произошёл в Саратовской области. Там завершились поиски мальчика, пропавшего пять дней назад.
Как сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин, предположение о гибели школьника подтвердилось. Его тело было в реке Хопёр в районе города Аркадак.
