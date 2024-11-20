Мужчина в Ирландии 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей

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Ирландца приговорили к 18,5 года тюрьмы за то, что он 185 раз изнасиловал свою супругу и двух дочерей, передает BreakingNews.ie. По данным журналистов, преступления продолжались в течение 15 лет, начиная с 2004 года. Одну девочку подсудимый насиловал с 9 до 16 лет, вторую с 9 до 11 лет.
Ранее фигурант не был судим, при этом он получил 15,5 года тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев.
Перед этим сообщалось, что россиянин не спас мать из полыхающего дома в подмосковном Дмитрове, теперь ему грозит два года тюрьмы, поскольку следователи усмотрели в его действиях состав преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Никита Кротов