Стала известна судьба пострадавших при взрыве в Москве полицейских
В результате взрыва на улице Ясеневой в Москве погибли два сотрудника ДПС. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Согласно предварительной информации, неизвестные увидели на парковке патрульную машину, кинули взрывное устройство в окно автомобиля и скрылись. После мощного взрыва, который местные жители слышали за несколько кварталов, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медики сообщили о двух пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Впоследствии они скончались от травм, несовместимых с жизнью.
Инцидент произошёл около 02:00 в районе Орехово-Борисово. Отметим, что на той же самой парковке недавно погиб генерал ВС РФ Фанил Сарваров. Его автомобиль подорвали с помощью взрывного устройства.
Читайте также: