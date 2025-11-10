Мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана
Житель Нью-Мексико признался в убийстве двух человек, утверждая, что таракан передал ему «зашифрованное сообщение». Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Когда правоохранители прибыли на место, Алексис Эрнандес встретил их у входной двери с огнестрельным оружием и саблей морской пехоты. Внутри они обнаружили тела двух мужчин с резаными ранениями. Один из погибших владел домом.
В ходе допроса 25-летний обвиняемый рассказал о жутких голосах, доносившихся из вентиляции. Он заявил, что таракан сообщил ему о необходимости устранить собственника жилья, который якобы не любил этих насекомых.
