Мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана

10 ноября 2025, 14:37

NBC: совершивший двойное убийство в США мужчина получил послание от таракана

Фото: iStock/ananaline

Житель Нью-Мексико признался в убийстве двух человек, утверждая, что таракан передал ему «зашифрованное сообщение». Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на местные власти.