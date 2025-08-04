В Дагестане на трех туристов обрушилась ветка из-за шторма — один человек погиб

04 августа 2025, 00:45

Туристка из Йошкар-Олы погибла от падения ветки платана в Дербенте

Фото: Istock/gorodenkoff

Жительница Йошкар-Олы Елена Краснова погибла 3 августа на территории Джума-мечети в Дербенте, когда на неё и двух других туристов обрушилась крупная ветка старого платана из-за порывов ветра до 20 м/с.





Глава города Ханлар Пашабеков в Telegram-канале выразил соболезнования родным погибшей и пообещал полную поддержку:





«От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола. Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь».

