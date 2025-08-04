В Дагестане на трех туристов обрушилась ветка из-за шторма — один человек погиб
Туристка из Йошкар-Олы погибла от падения ветки платана в Дербенте
Жительница Йошкар-Олы Елена Краснова погибла 3 августа на территории Джума-мечети в Дербенте, когда на неё и двух других туристов обрушилась крупная ветка старого платана из-за порывов ветра до 20 м/с.
Глава города Ханлар Пашабеков в Telegram-канале выразил соболезнования родным погибшей и пообещал полную поддержку:
«От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Ола. Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь».Он также подтвердил, что последняя обрезка деревьев у мечети проводилась в 2023 году, а сейчас совместно с Махачкалинским лесничеством начата проверка всех зелёных насаждений на туристических объектах. Следственный комитет Дагестана возбудил доследственную проверку.