Мужчина в течение суток жестоко избивал девушку в российском городе
В Сургуте мужчина в течение суток держал бывшую возлюбленную запертой в квартире и жестоко избивал её.
По словам пострадавшей, причиной конфликта послужила её поездка в ночной клуб с сестрой: мужчина наносил ей удары по голове и телу, тянул за волосы, приставлял нож к горлу и угрожал убийством. Он также выбросил из окна её телефон и вещи, чтобы она не смогла позвать на помощь. С многочисленными травмами женщина обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали; сейчас она просит сделать ситуацию публичной, пишут Telegram-каналы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения на девушку в Шатуре, о чём пресс‑служба регионального управления Следственного комитета России рассказала «Ленте.ру». В отношении мужчины, известного как треш‑блогер, дело открыли по статье УК РФ о хулиганстве.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства. Отмечается, что нападавший ведёт закрытый канал в соцсетях с социально порицаемым контентом.
Читайте также: