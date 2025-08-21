Мужчина в течение суток жестоко избивал девушку в российском городе

21 августа 2025, 14:38

Мужчина в течение суток жестоко избивал девушку в Сургуте и держал ее взаперти

Фото: istockphoto/cyano66

В Сургуте мужчина в течение суток держал бывшую возлюбленную запертой в квартире и жестоко избивал её.