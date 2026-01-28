В Новосибирске наказали замдиректора школы за видеокамеры в туалете
В Новосибирске заместителя директора школы № 87 привлекли к дисциплинарной ответственности из-за установки видеокамер в зоне туалетов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Проверку провели после публикаций в СМИ о появлении камер видеонаблюдения в школьном туалете. В ходе надзорных мероприятий прокурор установил, что оборудование разместили без согласия учащихся и их законных представителей, что нарушает требования законодательства о защите персональных данных.
В прокуратуре подчеркнули, что она должна осуществляться с соблюдением установленных законом условий и требует особых мер защиты при сборе, хранении и использовании информации. По итогам проверки директору школы внесли представление. В результате заместителя директора по административно-хозяйственной части привлекли к дисциплинарной ответственности, а выявленные нарушения устранены.
Издание НГС попыталось получить комментарий у директора школы Веры Голиковой, однако на момент публикации она отсутствовала на рабочем месте. Ранее руководитель образовательного учреждения заявляла, что камеры установили из-за случаев вандализма и якобы располагались не в самих туалетах, а при входе в них.
