Выяснились новые подробности об изрезанном в Ногинске 12-летнем мальчике
Появились новые детали о гибели мальчика в Ногинске, ставшего жертвой собственной матери. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, у ребенка 2014 года рождения были особенности развития. Трагедия произошла 16 марта. Днем в съемной квартире одного из домов обнаружили малолетнего с ножевыми ранениями. В помещении также находилась его мать — женщину госпитализировали.
По данным правоохранительных органов, они приехали из Москвы. На следующий день их нашла владелица жилья, после чего вызвала скорую помощь и полицию.
На месте работают следователи и криминалисты. Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
