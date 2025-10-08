Нападение на мэра в Германии: подробности

08 октября 2025, 19:07

Bild: нападение на мэра Хердекке в Германии могла совершить ее приемная дочь

Фото: istockphoto/ipopba

Нападение на бургомистра Хердекке Ирис Штальцер (СДПГ) предположительно совершила её 17‑летняя приёмная дочь. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.