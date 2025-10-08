Нападение на мэра в Германии: подробности
Нападение на бургомистра Хердекке Ирис Штальцер (СДПГ) предположительно совершила её 17‑летняя приёмная дочь. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.
Сама Штальцер, как сообщает издание, дала соответствующие показания.
Телерадиокомпания WDR во вторник информировала, что мэру нанесли ножевые ранения. Штальцер избрали 28 сентября. Сейчас её жизни ничего не угрожает, она идёт на поправку.
По сведениям Bild, в комнате 15‑летнего приёмного сына чиновницы обнаружили кухонный нож и ещё одно лезвие, которые могли использоваться при нападении. В рюкзаке мальчика, как утверждается, нашли свежие следы крови, а среди вещей — запачканную кровью одежду, предположительно принадлежащую 17‑летней дочери.
Криминалисты, отмечает издание, установили, что крупные пятна крови, судя по всему, отстирали до приезда скорой, но они вновь проявились при судебно‑медициническом исследовании.
По данным СМИ, Штальцер получила в общей сложности 13 ножевых ранений, а также тяжёлые черепно‑мозговые травмы от ударов тупым предметом.
Нападение произошло в доме политика. Оба приёмных ребёнка находились там в момент происшествия. По информации журналистов, прошлым летом между матерью и дочерью уже были ссоры, упоминаются случаи домашнего насилия и применения ножа, а также напряжённые отношения с приёмным сыном.
Прокуратура переквалифицировала дело с покушения на убийство на нанесение тяжкого телесного повреждения, поэтому ордер на арест не запрашивался. Ожидается, что приёмных детей в течение дня освободят из-под стражи и передадут в ведомство по делам молодёжи.
