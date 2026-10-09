09 октября 2026, 06:48

ТАСС: В Элисте загорелся многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Элисте загорелся многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Калмыкия.