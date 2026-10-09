В Элисте загорелся многоквартирный дом
В Элисте загорелся многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Калмыкия.
По предварительной информации, огонь вспыхнул в квартире на мансардном этаже и перекинулся на крышу. Люди покинули здание как самостоятельно, так и с помощью сил МЧС. В настоящий момент специалисты локализуют пожар, в то время как для жителей дома разворачивают пункт временного размещения на базе ближайшей школы.
Прокуратура будет следить за проверкой всех обстоятельств, которые привели к возгоранию, включая соблюдение требований пожарной безопасности. В МЧС по республике уточнили, что на месте инцидента сейчас работают одиннадцать единиц техники и 29 человек личного состава.
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