Пермский пенсионер зарезал знакомого из-за ревности на лестнице у дома
61-летний житель Перми обвиняется в убийстве знакомого на пешеходной лестнице возле дома по улице Казанской — конфликт на почве ревности привел к нанесению смертельного удара ножом в шею.
3 августа 2025 года в Мотовилихинском районе Перми между двумя ранее знакомыми мужчинами произошла ссора из-за ревности. Подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в шею на пешеходной лестнице у дома жертвы, после чего скрылся.
Потерпевший скончался на месте от колото-резаного ранения. Преступника задержали благодаря генетическим следам на орудии убийства — ноже, оставленном на месте происшествия. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование ведет следственный отдел по Мотовилихинскому району, где уточняют детали конфликта и возможную предысторию взаимоотношений.
Это не первый случай бытовых преступлений в регионе на почве ревности. Ранее в поселке имени Морозова Пермской области мужчина зарезал знакомого во время застолья, а в феврале 2025 года в Перми 27-летний мужчина пытался задушить 16-летнюю девушку. Эксперты отмечают рост агрессии в бытовых конфликтах среди лиц старше 50 лет.
