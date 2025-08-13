В Липецке гостиница отказала участнику СВО в заселении из-за отсутствия паспорта

13 августа 2025, 02:35

Фото: istockphoto/structuresxx

Участник специальной военной операции и его супруга не смогли заселиться в гостиницу «Комфорт» в Липецке после отказа администратора принять офицерское удостоверение вместо паспорта, несмотря на разрешение закона.