В Липецке гостиница отказала участнику СВО в заселении из-за отсутствия паспорта
Участник специальной военной операции и его супруга не смогли заселиться в гостиницу «Комфорт» в Липецке после отказа администратора принять офицерское удостоверение вместо паспорта, несмотря на разрешение закона.
11 августа 2025 года администратор гостиницы отказалась зарегистрировать участника СВО и его жену, потребовав гражданский паспорт, хотя статья 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» разрешает использовать воинское удостоверение как документ, удостоверяющий личность. По словам офицера, он предоставил удостоверение, но сотрудница сослалась на внутренние правила.
Публикация скриншота отказа в Telegram-канале «Новости Липецка» вызвала резонанс, после чего администрация оперативно отреагировала. Руководство гостиницы назвало причиной инцидента недостаточную подготовку сотрудницы, вернуло деньги за бронь и принесло извинения военнослужащему.
Однако случай не единичен: в июне 2025 года в Сызрани солдата, возвращавшегося из отпуска в зону СВО, также не заселили из-за отсутствия паспорта. Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее отмечал, что подобные нарушения часто связаны с незнанием федеральных норм персоналом гостиниц.
