На лестничной клетке дома в Москве произошла ужасная трагедия. Бывший парень Марии напал на неё в день её рождения, нанеся серьёзные ранения. Об этом пишут Telegram-каналы.
Девушка получила повреждения сердца, диафрагмы и боковой поверхности грудной клетки. Также он ранил её лицо. Бывший возлюбленный оставил предсмертную записку и покончил с собой после нападения. Пострадавшую нашли на лестнице и срочно доставили в реанимацию. Сейчас её перевели в обычное отделение, состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что серийного душителя Юрия Филькина, грабившего по ночам пожилых женщин в Подмосковье, осудили на 22 года.
