Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани

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Мужчина заживо сгорел около Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что неизвестный гражданин, возраст которого оценивается в 40-45 лет, скончался до прибытия на место машины скорой помощи. В настоящее время личность погибшего не установлена.
В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.
Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.
Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.
Читайте также:
Вандалы разгромили могилу первой жены Андрея Миронова на Троекуровском кладбище
Силовики обнаружили нарколабораторию в квартире сына Светланы Лады-Русь*
Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями
*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова