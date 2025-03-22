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Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани

Фото: iStock/Paha_L

Фото: iStock/Paha_L

Мужчина заживо сгорел около Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что неизвестный гражданин, возраст которого оценивается в 40-45 лет, скончался до прибытия на место машины скорой помощи. В настоящее время личность погибшего не установлена.

В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.

Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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#следственный комитет
Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже
Посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу Павла I, мужчину задержали
22 марта 2025, 13:55

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

В Петербурге посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Как сообщает ТАСС, нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что 59-летний мужчина перелез через верёвочное ограждение и сел на старинный экспонат, чтобы сделать селфи. Смотрительница зала сразу же отреагировала на нарушение и потребовала немедленно отойти от тронного кресла. Однако посетитель ответил агрессивно, встав ногами на подножную скамейку трона. После этого работники музея попросили вмешаться сотрудников Росгвардии.

Предварительный осмотр экспоната показал, что мужчина нанёс креслу микроповреждения. Теперь объект будет отправлен на детальную экспертизу.

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#росгвардия
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Гражданин США обвинен в нападении на полицейского в Москве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Напавшему на полицейского в Москве американцу Татеру предъявлено обвинение
22 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/Rawf8

Следственные комитет предъявил обвинение в окончательной редакции 46-летнему американцу Джозефу Татеру, который напал на полицейского в Москве после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС.
«Татер Джозеф, 30 июня 1978 года рождения, уроженец Чешской Республики, гражданин США, совершил запрещенное уголовным законом деяние, попадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», — передает агентство обвинение СК.

Материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы, где позже их зарегистрировали. Американцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Происшествие случилось 12 августа 2024 года. Тогда Татер начал ругаться с сотрудниками отеля Radisson. Как оказалось, персонал отказал ему в заселении из-за неудовлетворительной характеристики, в результате чего и возник конфликт. Позже его доставили в полицию, где американец грубо схватил за руку сотрудницу органов.

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#обвинение
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#москва
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В Нигере террористы убили 44 мирных жителя
МВД: на юго-западе Нигера террористы убили 44 мирных жителя
22 марта 2025, 01:33

Фото: iStock/zabelin

В юго-западной части Нигера террористы совершили атаку против мечети и убили 44 мирных жителя. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел страны.
«В пятницу…в деревне Фонбита…террористы совершили варварскую атаку против мечети…погибли 44 мирных жителя», — заявили в ведомстве.

Из-за трагедии в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения еще несколько мест. В их числе Красная площадь, синагога и ТРЦ «МЕГА Белая Дача».

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#террористы
#люди
#африка
#нигер
#мечеть
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Вдруг стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов скончался
Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скончался на тренировке
21 марта 2025, 22:27

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов вдруг почувствовал себя плохо на тренировке и умер, сообщил Телеграм-канал «МК: срочные новости».
Отмечалось, что сегодня вечером Котов тренировался во дворце спорта «Крылья советов». Там проводил занятия клуб спортсмена, которым он руководил.

Внезапно Павлу стало нехорошо. На место вызвали медиков. Но работники скорой помощи не смогли помочь боксеру. Через некоторое время он ушел из жизни.

Что стало причиной смерти трехкратного чемпиона столицы России, еще не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище

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#смерть
#клуб
#бокс
#спорт
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Хобби и работа несовместимы: Министр Исландии по вопросам детства ушла с поста, родив от подростка
Исландская министр по вопросам детства ушла с поста, родив ребёнка от подростка
21 марта 2025, 22:09

Фото: istockphoto/S_Chum

Государственный министр Исландии по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост спустя всего три месяца после назначения. Причиной столь быстрой отставки стал сексуальный скандал, в котором был замешан несовершеннолетний.
О резонансном происшествии в кругах власти рассказал местный телеканал RUV. Стало известно, что более 30 лет назад госпожа министр, будучи 28-летней женщиной, работала в религиозной организации. Там она и познакомилась с 15-летним подростком, которого впоследствии совратила. Спустя год после начала этой связи фрекен Тоурсдоуттир родила ребёнка, а всего они состояли в отношениях около двух лет.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что достоверную информацию об этом давнем случае она получила только в минувший четверг. Глава правительства островного государства немедленно вызвала теперь уже фру Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир в свой кабинет. Та призналась, что всё это правда, после чего тут же подала в отставку.

Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. До того, как сделать политическую карьеру, она работала учительницей. В 2021 году была избрана в парламент Исландии, а спустя ещё три года вошла в правительство страны, возглавив министерство по делам образования и по делам детей, зная толк в этом деле.

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