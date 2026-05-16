Мужчины насиловали девушку и вернули в квартиру после попытки сбежать

В Берлине девушка упала с балкона при попытке бегства от насильников
Жительница Берлина стала жертвой группового изнасилования. Об этом сообщает Fakta.co.



Несколько мужчин надругались над девушкой в квартире на первом этаже. В какой-то момент она смогла выйти на балкон, но попытка бегства обернулась серьезными травмами.

Очевидцы заметили пятерых мужчин, которые вышли на улицу, забрали девушку и вернули в квартиру. Позже на место происшествия прибыли медики. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Тем временем полицейские провели обыск в квартире. В ходе проверки подтвердилось, что причиной произошедшего стало преступление сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Индии 11-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию во время семейного праздника.

Лидия Пономарева

