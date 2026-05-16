Самолет взорвался в воздухе, а его обломки упали на жилые дома: появились первые сведения о жертвах
Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Германии. Об этом сообщила телерадиокомпания SWR.
Авиакатастрофа произошла около 11:30 по местному времени на окраине Лимбургерхофа на федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В результате погибли по меньшей мере два пассажира, еще один человек пострадал.
Воздушное судно, предположительно, взорвалось в воздухе, после чего его обломки упали на жилые дома. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренные служб. Территорию оцепили, а для обследования зоны падения задействовали вертолет.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Piper PA-28 рухнул на жилой дом в американском штате Огайо. Два человека, находившиеся на борту, погибли. Среди жильцов пострадавших нет.
