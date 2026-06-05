Мужчины преследовали школьниц в российском регионе
В Тверской области двое неизвестных на автомобиле преследовали двух школьниц 12 и 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».
По информации СМИ, девочки-шестиклассницы шли по улице Екатерининской, когда синий Ford Focus выехал на тротуар и начал следовать за ними. Испуганные дети пытались убежать, однако машина продолжала маневрировать рядом.
Позже тот же автомобиль заметили припаркованным у детской площадки: иномарка едва не сбила школьниц, грубо нарушив ПДД. Мать одной из пострадавших написала заявление в полицию.
Ранее педофил изнасиловал и жестоко убил четырёхлетнюю девочку в загоне для скота. Фигуранту 65 лет.
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