Достижения.рф

Мужчины преследовали школьниц в российском регионе

Мужчины на авто гнались за двумя шестиклассницами в Тверской области
Фото: istockphoto/blinow61

В Тверской области двое неизвестных на автомобиле преследовали двух школьниц 12 и 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».



По информации СМИ, девочки-шестиклассницы шли по улице Екатерининской, когда синий Ford Focus выехал на тротуар и начал следовать за ними. Испуганные дети пытались убежать, однако машина продолжала маневрировать рядом.

Позже тот же автомобиль заметили припаркованным у детской площадки: иномарка едва не сбила школьниц, грубо нарушив ПДД. Мать одной из пострадавших написала заявление в полицию.

Ранее педофил изнасиловал и жестоко убил четырёхлетнюю девочку в загоне для скота. Фигуранту 65 лет.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0