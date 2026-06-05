Мужчины преследовали школьниц в российском регионе

05 июня 2026, 11:53

Мужчины на авто гнались за двумя шестиклассницами в Тверской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Тверской области двое неизвестных на автомобиле преследовали двух школьниц 12 и 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».