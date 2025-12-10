Мужчину арестовали за попытку усадить незнакомку себе на колени в самолете

10 декабря 2025, 02:05

Daily Mail: Литовца арестовали за домогательства к девушке в самолете British Airways

Фото: iStock/ViktorCap

Мужчину, летевшего рейсом British Airways, обвинили в домогательствах к попутчице на борту самолета. Об этом пишет издание Daily Mail.





Инцидент произошел 8 января 2025 года во время перелета из Нью-Йорка в Лондон. 45-летний литовец Паулюс Крилавичюс заявил сидящей рядом женщине, что ищет спутницу жизни. Затем он погладил ее по ноге, обнял собеседницу и попытался посадить к себе на колени.



Шокированная женщина пожаловалась бортпроводникам, и ее пересадили на другое место. Когда самолёт приземлился в Хитроу, литовского гражданина задержали правоохранители.



