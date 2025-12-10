На северо-западе столицы полыхает кровля трехэтажного жилого дома

10 декабря 2025, 01:42

Фото: iStock/Distortion Media

На северо-западе Москвы произошел пожар — загорелась кровля жилого таунхауса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.





Возгорание возникло в трехэтажном блочном доме по адресу: проезд Досфлота, 16, корпус 1. Площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров, и ему присвоили повышенный ранг сложности. Предварительно, существует угроза распространения огня.





«Из соседних помещений пожарно-спасательные подразделения вывели 7 человек. Проводятся работы по тушению пожара», — говорится в материале.