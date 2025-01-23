Мужчину с гранатой задержали в Шереметьево в Москве

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Мужчину с гранатой задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Информацию передал Telegram-канал «Москва с огоньком». Уточняется, что пассажир собирался лететь во Владивосток, когда его остановили на рамке металлодетектора. Гранату обнаружили в ручной клади. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
Перед этим в американском Нэшвилле темнокожий подросток открыл стрельбу в одной из городских школ.
Уточнялось, что Соломон Хендерсон в возрасте 17 лет ранил двоих школьниц, а затем совершил самоубийство. Одна из девушек скончалась, состояние второй оценивается как стабильное. Известно, что перед совершением преступления молодой человек опубликовал некий «Манифест ниггера не по своей воле» на 300 страниц.
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Никита Кротов