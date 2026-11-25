Мужчину с собакой едва не смыло волной в океан, хотя его предупреждали о рисках
Мужчина в американском штате Орегон едва не оказался в глубоком океане вместе с собакой, хотя незадолго до инцидента его предупреждали об опасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление Кэннон-Бич.
Ранее мужчину оштрафовали за езду по океанскому побережью. Ему объяснили, что сейчас от пляжа лучше держаться подальше, а за приливами наблюдать с безопасного расстояния — они крайне непредсказуемы.
Однако меньше чем через два часа в полицию поступило сообщение: того же американца и его собаку смыло в океан. По уточнённой информации, мужчина очень хотел понаблюдать за игрой воды. Он стоял на лестнице, разрешив питомцу на поводке гулять по песку, но вскоре их утянула за собой нахлынувшая волна. Человек и собака чуть не оказались на глубине.
К счастью, оба смогли справиться с потоком. Они добрались до другой лестницы и выбрались из прибоя без травм. Полиция также опубликовала в соцсетях клип случившегося: на кадрах видно, как в океан сначала уносит питомца, а затем и его хозяина.
Читайте также: