25 ноября 2026, 06:07

В американском штате Орегон мужчину и собаку едва не смыло волной в океан

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Мужчина в американском штате Орегон едва не оказался в глубоком океане вместе с собакой, хотя незадолго до инцидента его предупреждали об опасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление Кэннон-Бич.