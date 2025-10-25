Жители Раменского сообщают о звуках взрывов в небе над городом
Жители подмосковного Раменского сообщают о звуках взрывов, раздающихся над городом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, взрывы слышны практически во всех районах города. Однако пока официальной информации о работе средств ПВО не поступало.
Вечером 24 октября глава Подмосковья Андрей Воробьев сделал объявление после ночной атаки дронов ВСУ в Красногорске. Он уточнил, что компенсации пострадавшим жителям составят от 100 до 500 тысяч рублей, при этом владельцам поврежденных квартир выплатят до 2 миллионов рублей.
Напомним, что в результате атаки БПЛА повреждения получил дом №1 на бульваре Космонавтов. Всего пострадали пять человек, включая восьмилетнего ребенка. Взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу, а мальчика доставили в детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля.
