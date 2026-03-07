Мужчину зажало лифтом в доме на западе Москвы
В районе Тропарёво-Никулино на западе Москвы лифт травмировал мужчину, когда тот полез в шахту за ключами. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Несчастный случай произошёл в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских Комиссаров. Мужчина стоял в подъезде и ждал лифт. В какой-то момент он выронил связку ключей в щель между кабиной и стеной шахты.
Пострадавший решил самостоятельно достать ключи. Он открыл двери и попытался залезть в шахту. В этот момент кабина лифта пришла в движение и зажала мужчину. В результате происшествия он получил серьёзные травмы — перелом обеих лодыжек. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его.
