Мужчину зажало лифтом в доме на западе Москвы

07 марта 2026, 19:55

Житель запада Москвы сломал лодыжки, пытаясь достать ключи из шахты лифта

Фото: Istock/alex_u

В районе Тропарёво-Никулино на западе Москвы лифт травмировал мужчину, когда тот полез в шахту за ключами. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».