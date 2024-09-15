Hello Kitty: Музыкант Крис Роули споткнувшись об кота чудом выжил

Фото: istockphoto/Nelly Senko
Музыкант из Великобритании Крис Роули чудом выжил, споткнувшись об кота, сообщает Mash. Пострадавший сломал в двух местах позвоночник, а также череп, кость в шее и девять ребер.
Со слов пострадавшего, он спускался по лестнице, когда его сфинкс резко появился, выскочив из-за угла. Мужчина хотел перешагнуть животное, но кот вцепился в ногу хозяину. После Роули полетел вниз аж через 14 ступенек. Соседи вызвали медиков.
Те подумали, что исполнитель побывал в аварии, потащив в дом, а затем поняли, что произошел «мяу-апокалипсис». Роули помнит, что перед падением он услышал оповещение игры Hello Kitty.
Ранее стала известна причина смерти петербуржца, укушенного за средний палец.
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Те подумали, что исполнитель побывал в аварии, потащив в дом, а затем поняли, что произошел «мяу-апокалипсис». Роули помнит, что перед падением он услышал оповещение игры Hello Kitty.
Ранее стала известна причина смерти петербуржца, укушенного за средний палец.
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Никита Кротов