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МВД: освобожденный при обмене заключенными Яшин* в федеральном розыске

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Освобожденный при обмене заключенными политик Илья Яшин* находится в федеральном розыске, проинформировали в МВД. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
«Основание: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.
Сама статья не называется, однако известно, что летом 2022 года Яшин обвинялся в фейках против российской армии. Следователи считают, что фигурант в эфире собственного YouTube-канала распространил ложные данные об «убийствах российскими военными мирных жителей в Буче». Зимой того же года Яшин получил 8,5 года.



Перед этим стало известно, что в Киеве задержан однопартиец Виталия Кличко. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стал теракт
25 декабря 2024, 17:48

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака. Так считает владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.
«"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно «Урса Майор», принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна 23 декабря 2024 года в 13.50 произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части», — говорится в сообщении.

После этого судно наклонилось на правый борт, а в судовые помещения хлынула вода.

23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). Оно перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией.

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#рф
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«Летел и ждал свою смерть»: выживший в авиакатастрофе раскрыл подробности падения самолета
Выживший при авиакатастрофе в Казахстане рассказал о падении самолета
25 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/andreart

Один из выживших в катастрофе «Эмбраер 190» «Азербайджанских авиалиний», 36-летний гражданин России Заур Мамедов, раскрыл подробности авиакатастрофы. Его слова приводит Baza.
По данным издания, Мамедов летал в Баку на похороны отца. Он рассказал, что самолёт попал в аварийную ситуацию, а после летел еще два часа. Сразу после падения самолета он смог уведомить о ЧС свою девушку и сообщить, что жив.

«Да, Бог спас, если честно. Блин, я часа два, наверное, не помню уже, часа два летел и ждал своей смерти», — рассказал Мамедов.

Он также рассказал, что в самолете произошло два хлопка, после чего пассажиры запаниковали. Далее паника утихла, всем объяснили, как действовать при приземлении.

Сейчас мужчина находится в больнице с другими выжившими. С ним работает психолог.

Мамедов сидел в хвостовой части самолета. Ранее сообщалось, что большинство выживших летели именно в хвосте воздушного судна. Те, кто сидел в середине, погибли внутри, сидящих в передней части самолета выкинуло из салона при ударе самолета о землю.

В самолете находилось 67 человек, в том числе ​пять членов экипажа. Выжили 32 человека, из них — 10 россиян. Оба пилота погибли.

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#самолет
#психолог
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#человек
#мужчина
#чс
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Задержаны все трое сбежавших из колонии в Нижнем Тагиле
25 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полицейские задержали троих сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, двух беглецов поймали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря. Ещё одного задержали в Нижнем Тагиле. Мужчины оказывать сопротивление не стали.

Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.

Беглецы отбывали наказание за различные преступления. Все они были приговорены к принудительным работам.

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#мвд
#наказание
#мужчины
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В Одинцове вор едва не вынес из строительного гипермаркета циркуляционный насос
25 декабря 2024, 16:48

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Одинцове подозреваемого в краже из строительного гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Вечером стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что посетитель переклеил штрих-код с дешёвого товара на циркуляционный насос и пронёс неоплаченный прибор мимо кассы. Сумма ущерба могла составить 14 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего злоумышленника на выходе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки кражи проводится проверка.

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Боец ММА Ахъядов, обвиняемый в теракте в парке «Зарядье», не признал вину
25 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/Zolnierek

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, арестованный за убийство сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости.
«Вину не признаю», — заявил Ахъядов на суде.

Фигуранту вменяют обвинения в теракте, участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому.

18 декабря стало известно, что следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, произошедшего в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, и решили квалифицировать его как теракт. Обвинение предъявлено Ламберду Ахьядову*, бойцу смешанных единоборств (ММА). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, обвиняемый хотел завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы начать стрелять из него в Зарядье, где в преддверии Нового года было много людей. Однако в темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским, у которого оружия не было. Тогда он нанес ему 16 ударов ножом. Мужчина погиб на месте.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Опубликовано видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета
25 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy1

В сети расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета, которые похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва боеприпаса с поражающими элементами. Кадры публикует Telegram-канал Baza.



«По этому видео можно утверждать, что это взрыв не внутри самолета. Похоже ли это на подрыв ЗРК? Однозначно отвечаю — да. Утверждать что это воздействие именно ракеты, пока не готов», — говорится в сообщении Telegram-канала «Воевода вещает».

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета стало столкновение со стаей птиц. Также выжившие пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.

Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.

На месте крушения уже обнаружили тела четырех погибших.

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Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау
Дочь убитого в Грозном учёного Бислиева выжила при падении самолета в Актау
25 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

Одна из выживших после крушения самолёта в Казахстане — дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Грозном в 90-х, Джамиля Бислиева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летней Бислиевой удалось выжить после падения Embraer 190AR в Актау. Её отец был известным советским физиком.

Утверждается, что Бислиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Мужчина был убит в 1991 году, он пытался защитить своего коллегу и друга, однако получил смертельное ранение.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#крушение
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Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау
На месте крушения самолета AZAL близ Актау нашли тела четырех погибших
25 декабря 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Тела четырех погибших нашли на месте крушения борта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане, передает Kazinform. Трагедия произошла сегодня утром, 25 декабря, при выполнении рейса Баку — Грозный.
«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что пилоты самолета смогли увести лайнер от жилой застройки при крушении, чтобы избежать жертв. Также недавно появилась информация о гибели двоих пилотов.

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#мир
#казахстан
#крушение
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В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу
25 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Diy13

В Волгограде задержан мужчина с ножом, пытавшийся войти в учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости.
25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило тревожное сообщение, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.

15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

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