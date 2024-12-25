МВД: освобожденный при обмене заключенными Яшин* в федеральном розыске

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Освобожденный при обмене заключенными политик Илья Яшин* находится в федеральном розыске, проинформировали в МВД. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
«Основание: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.Сама статья не называется, однако известно, что летом 2022 года Яшин обвинялся в фейках против российской армии. Следователи считают, что фигурант в эфире собственного YouTube-канала распространил ложные данные об «убийствах российскими военными мирных жителей в Буче». Зимой того же года Яшин получил 8,5 года.
Перед этим стало известно, что в Киеве задержан однопартиец Виталия Кличко. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов