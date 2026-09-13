МВД проверяет данные о попытке похищения ребенка в Ессентуках

13 сентября 2026, 17:29

Полиция проверяет данные о попытке похищения семилетнего мальчика в Ессентуках

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Ессентуках полиция проверяет сообщения о возможной попытке похищения ребенка, распространившиеся в городских чатах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, пишет РИА Новости.





Ранее в воскресенье в «КП-Северный Кавказ» появилась информация о том, что неизвестные пытались затолкать мальчика в автомобиль. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в предполагаемом месте происшествия и опрашивают возможных очевидцев. По предварительным данным, информация о попытке похищения не подтверждается.





«По окончании всех мероприятий будет восстановлена картина событий, а также принято соответствующее решение», — заявили в ведомстве.