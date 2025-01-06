Аферисты отобрали автомобиль у волонтера СВО

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov
Машину для перевозки гуманитарной помощи отобрали мошенники у курского волонтера спецоперации Андрея Лямцева, пишет RT.
Со слов пострадавшего, инцидент произошел под Ростовом. Мужчина за 23 тысячи рублей договорился переправить автомобиль на СТО. Однако машина оказалась на закрытой стоянке, а у волонтера потребовали еще 60 тысяч сверху.
Когда волонтер отказался платить, машину оставили на эвакуаторе и заблокировали со всех сторон, а затем сбросили на землю, повредив ее. Самого Лямцева избили и залили перцем.
Перед этим стало известно, что сделали школьники с Вечным огнем в Петербурге.
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«Стали вымогать плюс 60 тыс. — в четыре раза больше», — прокомментировал Лямцев.
Когда волонтер отказался платить, машину оставили на эвакуаторе и заблокировали со всех сторон, а затем сбросили на землю, повредив ее. Самого Лямцева избили и залили перцем.
Перед этим стало известно, что сделали школьники с Вечным огнем в Петербурге.
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Никита Кротов