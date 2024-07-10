МВД РФ объявило в розыск бывшего главу харьковского ФК «Металлист» Ярославского

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МВД России объявило в розыск бывшего президента харьковского футбольного клуба «Металлист», бизнесмена и экс-депутата Рады Александра Ярославского. Соответствующая информация появилась в базе розыска российского ведомства.
«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», – отмечается в базе.При этом номер и часть статьи уголовного розыска, по которой разыскивают Ярославского, на данный момент не указана.
Ранее стало известно, что МВД РФ начало разыскивать бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом также не указывалось.
Однако до этого в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, либо обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта.
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