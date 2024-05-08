МВД объявило в розыск экс-депутата Украины

Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.