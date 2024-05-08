МВД объявило в розыск экс-депутата Украины

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МВД России объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Соответствующая запись появилась в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.По какой конкретно статье ведется розыск, не уточняется.
В 2012-2014 годах Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва, с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии «Свобода». Разыскиваемый известен своими радикальными заявлениями.
В декабре 2019 года в сеть попали кадры драки между депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Богданцом и националистами из объединения «Свобода» в здании Верховной рады. В конфликте участвовали экс-депутаты Мирошниченко и Эдуард Леонов.
Ранее сообщалось, что уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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