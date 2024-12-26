МВД Сирии сообщило о гибели 14 и ранениях 10 силовиков в засаде в Тартусе

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Силы безопасности переходного правительства Сирии попали в засаду под Тартусом, где проводили операцию против сторонников бывшего режима. Как сообщает агентство SANA, 14 бойцов погибли, еще 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман заявил агентству, что нападение произошло при преследовании вооруженных элементов в окрестностях Тартуса, города на средиземноморском побережье.
Ранее, в ходе задержания высокопоставленного офицера бывшего режима, в самом Тартусе погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Ситуация в регионе остается напряженной: в Тартусе, Латакии, Джебле и Хомсе прошли акции протеста алавитов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.
Для подавления беспорядков власти ввели комендантский час и отправили подкрепления в прибрежные районы, обвиняя сторонников экс-президента Башара Асада в подстрекательстве к мятежу.
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«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», — сообщил министр.
Ранее, в ходе задержания высокопоставленного офицера бывшего режима, в самом Тартусе погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Ситуация в регионе остается напряженной: в Тартусе, Латакии, Джебле и Хомсе прошли акции протеста алавитов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.
Для подавления беспорядков власти ввели комендантский час и отправили подкрепления в прибрежные районы, обвиняя сторонников экс-президента Башара Асада в подстрекательстве к мятежу.
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Мария Моисеева