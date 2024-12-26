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МВД Сирии сообщило о гибели 14 и ранениях 10 силовиков в засаде в Тартусе

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Силы безопасности переходного правительства Сирии попали в засаду под Тартусом, где проводили операцию против сторонников бывшего режима. Как сообщает агентство SANA, 14 бойцов погибли, еще 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман заявил агентству, что нападение произошло при преследовании вооруженных элементов в окрестностях Тартуса, города на средиземноморском побережье.

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», — сообщил министр.


Ранее, в ходе задержания высокопоставленного офицера бывшего режима, в самом Тартусе погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Ситуация в регионе остается напряженной: в Тартусе, Латакии, Джебле и Хомсе прошли акции протеста алавитов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.

Для подавления беспорядков власти ввели комендантский час и отправили подкрепления в прибрежные районы, обвиняя сторонников экс-президента Башара Асада в подстрекательстве к мятежу.

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#нападение
#сирия
#смерть
#полиция
#мвд
Бенгальский тигр порвал пожилого мужчину на ошметки
В Индии бенгальский тигр набросился на 60-летнего жителя в горах и съел его
26 декабря 2024, 02:35

Фото: iStock/Anupam Roy

В индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
В какой-то момент Кармакар отбился от группы, и больше его никто не видел.

На следующий день в окрестностях деревни Силгхат-Сонари были обнаружены разрозненные и частично съеденные останки. По словам местных жителей, ошметки трупа могли принадлежать только Кармакару.

Сообщается, что 21 декабря убивший мужчину тигр-людоед атаковал еще одного человека, но пострадавший выжил и сейчас находится в больнице.

Возмущенные жители деревни вышли на акцию протеста у полицейского участка, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность. По их словам, в регионе не создано условий для защиты как людей, так и дикой природы.

Ранее «Радио 1» передавало, как в Индии тигр кроваво разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле. Многие нападения хищников на пожилых людей в Индии становятся для них смертельными, в то время как молодые люди с попеременным успехом отбиваются и пытаются привлечь внимание властей к опасности в территории.

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#тигры
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Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане
«112»: опубликовали список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян
26 декабря 2024, 00:51

Фото: iStock/xphotoz

Список погибших и пострадавших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, стал известен. Полные данные опубликовали в Telegram-канале «112».
Среди погибших семеро человек: Рамин Агаев, Мухаммадали Еганов, Заира Атсаева, Нармина Игидова, Исмаил Исмаилов, Зинат Сайдулоев и Арби Убаев.

В числе пострадавших девять россиян: Мадина Арсбаева, Медин Джамалуллиал, Эдиев Уваисмр, Джамиля Бислиева, Джейран Арсбаева, Арби Яндаров, Кристина Евстигнеева, Заур Мамедов и Субкхонк Рахимов.

Трагедия произошла утром 25 декабря, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау. На борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров: 16 россиян, 42 гражданина Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, а также один пассажир, чье гражданство уточняется.

Причины катастрофы пока неизвестны. Среди версий — столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Ведется расследование. Сообщалось, что из-за этого Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.

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#авиакомпании
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SHOT: «Патриот» протаранил военкомат и снес забор, затем водитель поджег авто
25 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/trikolor

В Гусь-Хрустальном водитель УАЗ «Патриот» протаранил здание бывшего военкомата и поджег свой автомобиль. Как сообщает SHOT, инцидент произошел поздним вечером 25 декабря.
По предварительным данным, 50-летний мужчина мог стать жертвой украинских мошенников. Виновник на внедорожнике снес ворота забора и врезался в двери главного входа военкомата. Затем злоумышленник поджег автомобиль и попытался скрыться, но был задержан полицией на месте происшествия.

Возгорание оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС. На видео в SHOT можно увидеть пылающий автомобиль и ущерб от тарана.



Сейчас мужчина дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы его поступка выясняются.

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#мчс
#автомобиль
#видео
#возгорание
#происшествия
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Казинформ: черный ящик потерпевшего крушение самолета нашли в Казахстане
25 декабря 2024, 21:15

Фото: istockphoto/porpeller

Черный ящик упавшего в казахстанском Актау самолета обнаружили, передает Казинформ, ссылаясь на транспортную прокуратуру республики.
«Черный ящик разбившегося самолета найден», — сказано в публикации.
Уточняется, что расшифровка начнется в ближайшее время.

Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли 38 человек. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Кроме того, они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.

В Госдуме уже прокомментировали, что Россия поможет выжившим. В настоящее время Azerbaijan Airlines не выполняет рейсы в Махачкалу и Грозный.

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#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
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В Госдуме прокомментировали крушение самолета в Актау
Депутат Бессараб: Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в Актау
25 декабря 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Diy13

Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в казахстанском Актау, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что Россия своих не бросает и поможет семьям, которых коснулась трагедия.
«Годы, предшествующие сегодняшним событиям, показали, что из самых сложных ситуаций МИД наших граждан выручает, помогает. Даже в годы пандемии, когда были закрыты все аэропорты, когда было практически невозможно привезти россиян на родину, делали перевозку спецбортами», — пояснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#самолет
#столкновение
#мид
#аэропорты
#человек
#компании
#полеты
#авиакомпании
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При крушении самолета в Актау погибли семь россиян
Минтранс Казахстана: 9 россиян выжили, 7 погибли при крушении самолета под Актау
25 декабря 2024, 19:56

Фото: iStock/Diy13

При крушении самолета Embraer 190 в казахстанском Актау погибли семь россиян, девять выжили. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Всего на борту находились 16 граждан Российской Федерации. Министр добавил, что трое из пяти членов экипажа самолета остались в живых.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#самолет
#столкновение
#видео
#человек
#компании
#министр
#авиакомпании
#казахстан
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Красную площадь обследуют после сообщения о взрыве пиротехники
Громкий звук на Красной площади назвали взрывом петарды
25 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/Olga Nazarova

На Красной площади в Москве произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По предварительной информации, очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. Согласно их словам, на месте был виден дым.

В настоящее время ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Химках взорвали салют в почтовом отделении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#красная площадь
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#взрыв
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Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане
Tengrinews: при падении лайнера в Актау погибли 38 человек
25 декабря 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Diy13

Падение самолета в Актау унесло жизни 38 человек, передает казахстанское агентство Tengrinews, ссылаясь на республиканского вице-премьера Каната Бозумбаева, возглавляющего спецкомиссию по расследованию трагедии.
«Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. <...> Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания», — прокомментировал чиновник.

Он добавил, что для опознания будет проведена отдельная процедура, поскольку тела погибших обгорели.

Крушение Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, произошло утром в среду, 25 декабря. Пилоты успели сообщить о происходящем перед гибелью, а также увели воздушное судно от жилой застройки во избежание жертв.

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#мир
#казахстан
#самолёты
#крушение
#новости
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В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста
СК: в Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова
25 декабря 2024, 19:07

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году экс-сотрудником милиции Михаилом Смирновым. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, в течение нескольких дней велась работа по поиску места захоронения Максимова. В результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела.

Уточняется, что сам бывший правоохранитель указал следователям место, где закопал тело, но поиски были осложнены тем, что за 20 лет серьезно изменился ландшафт. В СК заключили, что для подтверждения личности погибшего и причины его смерти будут назначены соответствующие экспертизы.

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