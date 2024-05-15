Сообщается о нормализации состояния Фицо после проведённой операции

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Премьер-министру Словакии Роберту Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется. Об этом сообщают местные СМИ.
В среду, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после выездного заседания правительства. Когда Фицо вышел к собравшимся, прозвучало, по словам очевидцев, три или четыре выстрела, после которых политик упал. Его экстренно госпитализировали с ранениями в брюшной полости.
Президент России Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такому чудовищному преступлению нет оправданий. Глава Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев решительно осуждает произошедший акт насилия.
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Анастасия Чинкова