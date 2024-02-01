МВД: В Нижнекамске мужчина напал на двух полицейских

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В Нижнекамске мужчина, состоящий на учёте в специализированном учреждении, напал на двух полицейских и ранил их, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, происшествие случилось около 14:20 часов 1 февраля на автостоянке у полицейского участка.
Неизвестный мужчина с ножом набросился на двух правоохранителей и нанёс им несколько ножевых ранений. Злоумышленника удалось задержать коллегам пострадавших, которые находились неподалёку.
Сообщается, что пострадавшие полицейские госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Также удалось установить, что нападавший — местный житель 1999 года рождения, который состоит на учёте в специализированном медучреждении.
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Неизвестный мужчина с ножом набросился на двух правоохранителей и нанёс им несколько ножевых ранений. Злоумышленника удалось задержать коллегам пострадавших, которые находились неподалёку.
Также удалось установить, что нападавший — местный житель 1999 года рождения, который состоит на учёте в специализированном медучреждении.
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Евгения Парфентьева