В Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за выбора песни

22 июня 2026, 20:01

Свадебная вечеринка в Турции закончилась массовой стрельбой из-за выбора песни

Фото: iStock/IndiaUniform

В Турции вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за музыкальной композиции. Об этом сообщает Haber.