В Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за выбора песни
В Турции вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за музыкальной композиции. Об этом сообщает Haber.
Во время празднования свадьбы в Измире разразился конфликт из-за выбора песни. Один из участников торжества выстрелил из дробовика в толпу гостей. Пять человек получили ранения, в том числе 14-летний подросток, который скончался, несмотря на усилия медиков.
Среди пострадавших оказалась и 45-летняя женщина, предположительно жена стрелявшего. Её состояние оценивается как тяжёлое. Она была переведена в специализированное медицинское учреждение.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией в сельской местности. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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