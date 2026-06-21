Достижения.рф

На 184-м километре М-11 в сторону Петербурга нет движения на фоне ДТП

Движение в сторону Питера остановилось из-за ДТП на 184-м километре М-11
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

О серьезном ДТП на федеральной трассе М-11 «Нева», которое парализовало движение в направлении Санкт-Петербурга, сообщили в ГК «Автодор». Информация поступила 21 июня.



Инцидент произошел на 184-м километре. В настоящий момент проезд по указанному участку закрыт. Для объезда места происшествия доступен съезд на 177-м километре.

Ранее смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и тягача «КамАЗ» зарегистрировали в Гагаринском районе Саратовской области. Трагедия случилась на 266-м километре федеральной трассы Р‑228.

В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение произошло в 14:37 мск. В результате аварии погибли водитель и восьмилетняя пассажирка легкового автомобиля — они скончались на месте до приезда медиков.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0