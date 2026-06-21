На 184-м километре М-11 в сторону Петербурга нет движения на фоне ДТП
О серьезном ДТП на федеральной трассе М-11 «Нева», которое парализовало движение в направлении Санкт-Петербурга, сообщили в ГК «Автодор». Информация поступила 21 июня.
Инцидент произошел на 184-м километре. В настоящий момент проезд по указанному участку закрыт. Для объезда места происшествия доступен съезд на 177-м километре.
Ранее смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и тягача «КамАЗ» зарегистрировали в Гагаринском районе Саратовской области. Трагедия случилась на 266-м километре федеральной трассы Р‑228.
В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение произошло в 14:37 мск. В результате аварии погибли водитель и восьмилетняя пассажирка легкового автомобиля — они скончались на месте до приезда медиков.
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