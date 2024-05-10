В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

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Правоохранители Латвии задержали в День Победы ш6 есть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне или носили на одежде георгиевские ленточки. Также за возложение цветов к местам снесенных воинских памятников завели несколько дел об административном правонарушении. Об этом информирует Jauns.lv.
«У Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, не подчинившегося их указаниям... На видео видно, что мужчина прижат к земле и окружен шестью правоохранителями. Он неоднократно повторяет, что «не сделал ничего плохого». К противостоянию присоединились и несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины», — сообщает информагентство.Как рассказали очевидцы, задержанный слушал песню «Журавли» без наушников.
В Саласпилсе, где в годы войны находился концлагерь, также задержали троих человек, что пели песни, которые якобы прославляют Россию, а у одного из них на одежде находилась георгиевская ленточка.
За георгиевскую ленту, прикрепленную к рюкзаку, задержали жителя Даугавпилса, а в Резекне был задержан мужчина за возложение цветов к месту снесенного памятника воинам СССР.
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