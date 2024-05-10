В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

Правоохранители Латвии задержали в День Победы ш6 есть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне или носили на одежде георгиевские ленточки. Также за возложение цветов к местам снесенных воинских памятников завели несколько дел об административном правонарушении. Об этом информирует Jauns.lv.