На Алтае машинист выпрыгнул из башенного крана и получил тяжелые травмы
В Бийске Алтайского края 47-летний машинист выпрыгнул из кабины башенного крана и получил множественные травмы. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Вскоре пострадавшего госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое. По словам медиков, руководство фирмы мешало им работать на месте ЧП и даже угрожало фельдшерам. Из-за этого сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать правоохранителей — они написали заявление в полицию. Точные причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Ранее раскрылись новые подробности гибели двух пожилых женщин, тела которых обнаружили накануне вечером в квартире на Беломорской улице на севере Москвы. По предварительным данным, погибшими оказались родные сестры 71 и 73 лет. На месте правоохранители нашли предсмертную записку, что может указывать на суицид.
Читайте также: