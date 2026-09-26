Семь человек пострадали при пожаре на судне у берегов Камчатки
У берегов Камчатки на судне ЯМС «Триумф» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Инцидент произошёл в акватории Тихого океана в ночь на 26 сентября. На борту корабля находились 29 человек. Проходящее мимо судно «Персей» эвакуировало 25 членов экипажа. Среди спасённых — семь человек, получивших различные травмы. Поиски ещё четырёх моряков продолжаются: в настоящий момент их местонахождение неизвестно.
Информация о пожаре на судне «Триумф» появилась накануне вечером. Пропавших без вести, как рассказали в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, сейчас ищут три судна. Капитана «Триумфа» спасли и передали медикам.
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