В Москве мужчина избил автомобиль скорой помощи
В Москве мужчина избил автомобиль скорой помощи, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Отмечалось, что 24-летний молодой человек подбежал к проезжавшей мимо машине скорой медицинской помощи с пациентом внутри и начал бить транспортное средство. Он разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло, а затем несколько раз ударил водителя.
Мужчину задержали, свой поступок он объяснил тем, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело за хулиганство. Теперь жителю столицы грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 15-летний подросток оказался в реанимации после употребления литра водки. Юный россиянин перебрал со спиртным, отмечая окончание экзаменов, после чего отключился на 16 часов.
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