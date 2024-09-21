На борту затонувшей у Сицилии яхты оказались сверхсекретные данные

Фото: istockphoto/Alena Matrosova
Водолазы требуют от правительства Италии усилить охрану затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian, так как на борту могут находиться два сейфа с секретными данными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, за этими данными могут начать охоту международные разведки.
«Затонувшее судно <...> как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — пишут в статье.По данным телеканала, водолазы призывают власти усилить охрану как над местом крушения, так и под водой — при помощи камер.
Отмечается, что владелец суда — бизнесмен из Британии Майка Линч, который основал компанию по кибербезопасности Darktrace и связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами.
«Был принят и исполнен официальный запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков, пока их не смогут поднять», — цитируют слова сотрудника сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто.Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии 19 августа. Семь человек погибли.
Читайте также:
У берегов Италии при торнадо затонула суперъяхта Bayesian, есть погибшие
Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии
В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Данил Пономарев