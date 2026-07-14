На бригаду скорой помощи напали в одном из российских городов
В Челябинске произошло нападение на бригаду скорой медицинской помощи. Инцидент случился вечером у торгово-развлекательного центра «Космос», куда медики прибыли по вызову.
По информации областного Минздрава, которую приводит Telegram-канал Ural Mash, сразу после приезда автомобиля на него набросилась группа агрессивно настроенных молодых людей. Злоумышленники без видимых причин начали бить по карете скорой и нанесли побои одному из фельдшеров.
Пресечь противоправные действия удалось лишь после вмешательства охраны ТРК, которая оттащила нападавших от медиков. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии — им удалось задержать одного из участников потасовки.
Несмотря на полученные травмы, пострадавший медработник принял решение не прерывать смену и остался на дежурстве. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности остальных нападавших.
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