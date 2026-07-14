На бригаду скорой помощи напали в одном из российских городов

14 июля 2026, 12:24

Mash: Три человека напали на бригаду скорой помощи в Челябинске

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Челябинске произошло нападение на бригаду скорой медицинской помощи. Инцидент случился вечером у торгово-развлекательного центра «Космос», куда медики прибыли по вызову.