В Москве электросамокат сжег коммуналку
В Москве ночная зарядка электросамоката закончилась смертельным пожаром. Огонь вспыхнул в коммунальной квартире в Чуксином тупике после короткого замыкания. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Транспорт стоял у розетки всю ночь. В какой-то момент зарядное устройство замкнуло, и пламя быстро пошло по комнатам. Полностью сгорела трехкомнатная коммуналка в шестиэтажном доме, огонь задел часть подъезда. Предварительно, погибшему 25 лет. Спасатели вывели из здания семь человек.
