На Дмитровском шоссе загорелась фура

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Водитель попытался самостоятельно потушить внезапно вспыхнувший огонь, однако не справился, и пламя охватило кабину. Прибывшие спасатели сбили огонь, отключили аккумулятор и продолжили тушить пожар. Вскоре возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.Водитель фуры не пострадал. Груз, который он перевозил, тоже не попал под воздействие огня. В тушении принимали участие шесть человек, были задействованы две пожарные машины.
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